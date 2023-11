Jennifer Lopez, torna con il nuovo film e album ‘This is me̷

Grande ritorno di Jennifer Lopez con il nuovo progetto ‘This Is Me…Now’ che parte con l’uscita, il 16 febbraio 2024, di un album e di un film ispirato alla sua musica.

La release di ‘This Is Me…Now: The Album (Nuyorican/Bmg)’ – il primo album in studio di J.Lo dopo quasi un decennio di silenzio – celebra l’anniversario dell’album gemello ‘This is Me…Then’, chiudendo un cerchio di 20 anni di carriera.

Il disco, scritto e prodotto da Jennifer Lopez e Rogét Chayed, con la collaborazione di Angel Lopez, Jeff ‘Gitty’ Gitelman, HitBoy, Tay Keith e Ink tra gli altri, mescola senza sforzo R&B, suoni pop contemporanei e ritmi hip-hop che, intrecciati alla sua caldissima voce, rendono questo progetto il suo più onesto e personale.

‘Can’t Get Enough’, il primo singolo estratto da ‘This Is Me…Now: The Album’, uscirà mercoledì 10 gennaio 2024 ed è già disponibile in pre-save insieme a una clip audio che ne anticipa 30 secondi, visibile sul canale social della pop star americana che venduto più di 80 milioni di dischi.

‘This Is Me…Now: Il film’ è tutto ciò che non è mai stato visto di J.Lo: una rivisitazione visiva e musicale della sua vita amorosa guidata da una narrazione intima, riflessiva, sexy e divertente.

Con il regista Dave Meyers, la Lopez ha creato un’esperienza cinematografica immersiva che va a ridefinire un genere: una stravagante festa con impressionanti coreografie, camei di star, costumi, scenografie e immagini degne di un blockbuster. Sebbene sia uno spettacolo vivido e sorprendente, il film è in definitiva un’ode sincera al viaggio di autoguarigione di J.Lo e alla sua eterna fiducia nel finale lieto delle favole.

Amazon Mgm Studios ha acquisito il film di Nuyorican Productions e lo distribuirà su Prime Video in più di 240 Paesi del mondo.

