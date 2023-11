Quasi 20mila firme in quattro giorni per chiedere verità sulla morte di Elisa Claps

Due petizioni, una per chiedere di non celebrare i sacramenti nella chiesa della Trinità di Potenza, dove è stato trovato il corpo della ragazza, e una in sostegno della famiglia dopo le dichiarazioni del vescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio.

La prima petizione, lanciata da un gruppo di cittadini, ha raccolto finora oltre 16mila firme. I firmatari chiedono che la chiesa della Trinità sia chiusa al culto fino a quando non sarà fatta luce sulla morte di Elisa Claps. La ragazza, 16 anni, fu uccisa nel 1993 e il suo corpo fu ritrovato nel sottotetto della chiesa nel 2010.

La seconda petizione, lanciata dalla famiglia Claps, ha raccolto oltre 3mila firme. I firmatari chiedono al vescovo Ligorio di scusarsi per le sue dichiarazioni, in cui ha accusato la famiglia Claps di aver “tradito” la chiesa.

Il vescovo Ligorio, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, aveva dichiarato che la famiglia Claps aveva “tradito” la chiesa non accettando la riconciliazione con Danilo Restivo, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Elisa. Le dichiarazioni del vescovo hanno suscitato una forte reazione da parte della famiglia Claps e dell’opinione pubblica.

La procura di Potenza ha aperto un’inchiesta per diffamazione nei confronti del vescovo Ligorio. L’inchiesta è stata aperta su richiesta della famiglia Claps.