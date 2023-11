PRO LOCO SENISE organizza il concorso annuale “Borgo dei Presepi”

La Pro Loco di Senise APS bandisce il concorso “Borgo dei Presepi 2023” allo scopo di promuovere la valorizzazione del Centro Storico e dei rioni di Senise, invitando associazioni e cittadini ad essere parte attiva nel recupero delle tradizioni locali, nel caso specifico, quelle legate al Natale.

Il Concorso ha l’obiettivo di favorire la scoperta e la conoscenza del territorio di Senise e della Basilicata attraverso una manifestazione che caratterizza e distingue il borgo: l’arte presepiale, intesa come veicolo e simbolo di cooperazione, fratellanza, pace, solidarietà e convivenza civile all’interno delle piccole comunità, come la nostra, ma anche in contesti più grandi, e tra le nazioni e i popoli.

La finalità ultima è quella di promuovere la crescita culturale e turistica della comunità senisese, attraverso un’arte antica e sempre attuale, che si fa veicolo di tradizione, innovazione e sostenibilità. Il concorso prevede la partecipazione di associazioni o gruppi di persone che aderiscono all’iniziativa compilando apposito modulo di iscrizione allegato al presente regolamento, nei tempi e nelle modalità di seguito specificati.

Art.1 OGGETTO DEL CONCORSO

Il Borgo dei Presepi 2023 è un concorso a premi promosso dalla Pro Loco di Senise APS e consiste nella mostra/esposizione di allestimenti presepiali nel Centro Storico e nei rioni di Senise, per un periodo di un mese circa, da dicembre 2023 a gennaio 2024. L’inaugurazione si terrà domenica 10 dicembre, alle ore 19.00, quando avrà inizio l’itinerario della mostra per la benedizione dei presepi. Tutte le informazioni saranno veicolate attraverso apposita locandina e sulla pag. facebook dell’associazione.

Art. 2 DESTINATARI

Il concorso è rivolto ad Associazioni o gruppi di cittadini che operano e risiedono nel Comune di Senise, appassionati di arte presepiale e non solo, che intendono contribuire a rendere più belli e attraenti gli scorci, i vicoli e le strade dei rioni di Senise, facendo rivivere a residenti e visitatori esterni l’atmosfera e la magia del Natale.

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi mediante apposito modulo di iscrizione allegato al presente bando, entro e non oltre il 26/11/2023.

Il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], indicando in oggetto: Modulo di iscrizione Borgo dei Presepi 2023.

La spesa di realizzazione è a totale carico dei partecipanti, che dovranno provvedere al reperimento di tutto il materiale necessario per l’allestimento. Il concorso è suddiviso in due sezioni:

1) Sezione Presepe tradizionale 2) Sezione Presepe artistico.