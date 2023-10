Damiano Laterza (Forza Italia Matera): «Grande partecipazione per gli eventi del partito. Forza Italia è e sarà centrale nelle scelte politiche cittadine e regionali»

«Desidero ringraziare chi sabato scorso ha partecipato all’evento organizzato da Forza Italia Matera, legati ai temi dello sviluppo e del lavoro.

Grazie a questo supporto prezioso e al dialogo costante, Forza Italia è e sarà centrale e determinante nelle scelte politiche cittadine e Regionali». È quanto dichiara Damiano Laterza, segretario cittadino di Forza Italia Matera.

«È stato un incontro in continuità con il percorso di ascolto avviato dalla segreteria cittadina che, tramite la partecipazione attiva delle associazioni datoriali, ha portato rinnovati spunti di riflessione di cui faremo tesoro per le azioni da mettere in campo. Grazie, quindi, al Presidente, Vito Bardi, e all’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Casino, per aver esposto quanto di buono fatto e quanto in programma, riconoscendo i limiti che derivano dall’eredità del passato.

Particolarmente apprezzato l’intervento dell’onorevole Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, che ha rimarcato il ruolo da protagonista della Basilicata nella Conferenza Stato Regioni da quando è guidata da Bardi.

Significative le parole dell’onorevole Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia e della ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, i quali hanno evidenziato l’urgenza di sburocratizzate il sistema, oltre ad avviare le riforme per fornire una risposta concreta al mondo dell’impresa; commossa, come sempre, la nostra coordinatrice regionale dal calore dei presenti, a cui ha voluto ribadire il suo impegno nei confronti degli abitanti di una Regione che, pur non conoscendola, l’ha accolta ed eletta al Senato», continua Laterza.

«Una menzione speciale al Ministro degli Esteri e nostro segretario, Antonio Tajani, che ha concluso sottolineando come la politica abbia il compito di sostenere l’impresa e non di sostituirsi ad essa.

Tajani ha confermato come il partito lavorerà per la semplificazione e la certezza delle norme insieme alla riduzione delle tasse con una più incisiva e maggiore pena per gli evasori.

Un ringraziamento speciale va ai Giovani di Forza Italia di Matera che hanno voluto omaggiare il presidente Silvio Berlusconi con un video ricordo della sua visita in Basilicata nel 2019.

Grazie anche agli amministratori degli enti locali ed al Coordinamento Provinciale di Matera e Potenza per non aver mai fatto mancare il sostegno», conclude Damiano Laterza, segretario cittadino di Forza Italia Matera.