7^ edizione Premio Rabatana a Tursi: tra i premiati il senisese Vincenzo Gulfo

Come da tradizione, per il settimo anno consecutivo, a Tursi si è concluso il Premio Rabatana, con il riconoscimento conferito a diverse personalità che si sono contraddistinte in vari ambiti e che hanno abnegazione ed attaccamento all’antico borgo arabo, candidato insieme alle Rabatane di Tricarico e Pietrapertosa a Patrimonio Unesco.

La serata, condotta per il secondo anno consecutivo da Antonello Lombardi e Annamaria Sodano, è stata come di consueto ricca di ospiti e di sorprese che si sono alternate con i premiati.

Tra questi troviamo, per l’ambito medico-scientifico Michele Gallucci, urologo di fama internazionale e il podologo Luigi D’Alessandro, di recente impegnato nella realizzazione dei plantari su misura dei plantari per i tecnici Ferrari a Maranello.

Per il marketing e la comunicazione verrà premiato Giandomenico Santamaria, tursitano ed imprenditore digitale, ai vertici della comunicazione di massa e del web marketing.

A seguire per l’architettura premiato Aldo Imer, già soprintendente per l’Isola di Ischia e il designer Vincenzo Gulfo.

Ancora per l’ambito storico-culturale troviamo due tursitani doc: Salvatore Calciano, giovane storico e già autore di opere di successo e Caterina Falciglia, pluripremiata autrice per bambini e ragazzi.

Per la musica e lo spettacolo con il cantautore Mirko Gisonte e i maestri di ballo Salvatore Virgallita e Deborah Gallo per poi concludere con il cinema dove troviamo l’attore Antonio Petrocelli, la promozione turistica con l’agenzia viaggi Elle Viaggi di Luigia Rabite e Carmine Morisco e l’imprenditore Sigismondo Mangialardi.

Ultimo, ma non certo per ordine d’importanza, è stato premiato per il suo impegno nel rispetto della legalità il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri il Colonnello Nicola Roberto Lerario.

Una serata di grande fascino e promozione territoriale che proseguirà anche nella giornata del 6 quando, grazie alla disegnatrice e stilista Carmela Fortunato, verrà portata in passerella la bellezza dei nostri borghi con la sfilata dal titolo “Donne Lucane”, un omaggio alla bellezza ed al fascino delle nostre donne e dei colori della nostra terra.

Un mix di cultura, spettacolo, arte, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze che confermano la lungimiranza e la volontà di proiettare Tursi sempre più ben oltre i confini regionali.

Tra i numerosi eventi estivi che si terranno nella città dell’indimenticabile poeta Albino Pierro, il 13 agosto, il Premio Faustino Somma, riconoscimento ad imprenditori ed amministratori locali che si sono contraddistinti nel corso degli anni per il loro impegno e i loro risultati.