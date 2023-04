VIA MADONNA DI VIGGIANO, E IL BAR K2

Il bar k2 è uno dei luoghi della gemmazione di Senise. Lì ci siamo tolti il panno nero, ricamato di puntine all’uncinetto all’interno, panni di gabardine o di castoro, e ci siamo sciolte le trecce. Lì ci siamo fatti crescere i capelli, magari a zazzera, o ce li siamo rasati a zero. Lì abbiamo indossato la zampa d’elefante, o minigonne cortissime. Lì abbiamo masticato le caramelle a molla, bevuto birra a litri, a padrone e sotto. Lì abbiamo guidato mini minor smarmittate, fatto crescere barbe incolte, ci siamo incazzati, impolverandoci di politica (piccì e mssì) e sublimandoci di calcio. Lì abbiamo disegnato col sudore di luglio le linee laterali e i pali delle porte, alti e sguenci, di campetti immaginari. Lì eravamo pronti, a mucchi di settimane, a urlare slogan contro la diga, a bruciare copertoni per fare falò di protesta, contro chi ci voleva far diventare adulti. Lì sono spuntati come virgulti di maggio, amicizie rigate da morsi sui polsi, e amori, manco sussurrati, per non arrossire.