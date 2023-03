Il Futsal Senise perde per 5-1 contro Audace Monopol, una gara rovinata da un arbitraggio non sufficiente

Una gara rovinata da un arbitraggio non sufficiente quella che il Futsal Senise ha perso, per 5-1, con una buona Audace Monopoli. Tante occasioni sciupate per i bianconeri e due espulsioni, quella di Grandinetti (sul 2-1) e quella di Antonio Capalbo dalla panchina, praticamente inventate.

Primo tempo molto equilibrato e interessante con il Futsal Senise che costruisce tre occasioni da gol ben parate dal portiere monopolitano. Al 13′ sono i baresi a portarsi in vantaggio con Palattella. La partita, poi, resta equilibrata con De Fina che, al 15′, dovrà lasciare il campo per infortunio. Nel finale da segnalare ancora due importanti chance per i ragazzi di Masiello con Stigliano e Dipinto.

Nella ripresa parte a razzo la squadra lucana che pareggi, al 4′, con Grandinetti: palo del Monopoli, ripartenza bianconera e gol di quest’ultimo. Due minuti più tardi il nuovo vantaggio dei pugliesi firmato Passiatore. Il Futsal Senise non ci sta e costruisce altre tre nitide palle gol: la prima all’8′ con Stigliano e le altre due con Carlos Alberto al 9′ (la seconda a tu per tu con il portiere barese). Dopo tre minuti l’episodio che cambia la gara: Grandinetti espulso per doppio giallo (rosso molto dubbio) e Audace che cala il tris al 13′ ancora con Palattella. Dopo il 3-1 il tecnico Masiello prova a raddrizzare la gara con il quinto di movimento che non sortirà quanto di buono sperato tanto che i padroni di casa realizzeranno altri due gol al 16′ con Baldassarre e al 19′ con Caroppi. Per la cronaca espulso dalla panchina Antonio Capalbo. Il match termina con il punteggio di 5-1.

TABELLINO

AUDACE MONOPOLI-FUTSAL SENISE (1-0) 5-1 RETI: 13′ pt Palattella, 4′ st Grandinetti (S), 6′ st Passiatore, 13′ st Palattella, 16′ st Baldassarre, 19′ st Caroppi

AUDACE MONOPOLI: 1 Caramia, 3 Cascione, 4 Passiatore, 7 Lapertosa, 8 Caroppi, 9 Baldassarre, 10 Cascione, 11 Lucariello, 12 Parago, 16 Renna, 17 Palattella, 33 Chiarella. All.: Giacovazzo

FUTSAL SENISE: 1 Guerriero, 2 De Fina, 4 Castelluccio, 6 Grandinetti, 7 Dipinto, 8 Iorio, 9 Da Costa,10 Stigliano, 13 Iavocino, 16 Salerno. All.: Masiello

ARBITRI: Crescenzo di Salerno e Pannese di Ariano Irpino (cronometrista: Conca di Barletta)

NOTE: al 12′ st espulso Grandinetti (S) per doppia ammonizione. Al 14′ st espulso Capalbo (S) dalla panchina