Emergenza idrica a Senise, niente acqua fino a giovedì , poi erogazione alternata . La normalità è prevista fra 3 settimane

Saranno giorni difficili per i cittadini di Senise a causa del crollo della condotta idrica che mercoledì scorso ha provocato l’interruzione dell’erogazione idrica dell’intero abitato.

Dopo i vari tentativi di ripristinare almeno in parte l’erogazione dell’acqua in maniera uniforme si è svolto questa mattina l’ennesimo incontro tra l’amministrazione comunale e i tecnici d’ Acquedotto Lucano.

Il risultato finale dice che per le prossime 48 ore non ci sarà erogazione idrica in tutto l’abitato e che, da giovedì prossimo, 26 gennaio, riprenderà l’erogazione a giorni alterni tra la parte alta e la parte bassa del paese.

Quindi non trova conferma la notizia emersa dall’incontro in Prefettura dove di è parlato che l’erogazione sarebbe ripresa entro le prossime 48 ore con il ripristino dell’intera rete idrica.

Giovedì prossimo toccherà alla parte bassa del paese che è quella che ha sofferto di più, ma anche diverse parti della zona alta non vedono acqua dal giorno dell’interruzione.

L’erogazione avverrà in giorni atterni e per poche ore al giorno.

Scoppia la rabbia dei cittadini, che numerosi stanno anche minacciando di non pagare le bollette ,che proprio in questi giorni stanno arrivando da parte di Acquedotto Lucano.

” Ormai si è arrivato ad una situazione non più sostenibile”. ” Acquedotto Lucano ci sta prendendo per i fondelli a risolvere questo problema” . “L’uomo è andato sulla luna, sta andando su marte, in Cina è stato costruito un ponte in un solo giorno e qui a Senise si assiste a questo ritardo assurdo”.

Il Sindaco Giuseppe Castronuovo, commosso, ha dichiarato che è vicino all’intera popolazione e che con tutti i mezzi a disposizione e con tutta l’Amministrazione comunale stanno cercando di aiutare quanti più cittadini possibile, ma la situazione non è semplice-conclude il Sindaco, ci aspettano giorni difficilissimi.