Maltempo, rotta la condotta principale del Sinni. Senise rimane senz’acqua

Senise senz’acqua. Le cattive condizioni meteo di questi giorno hanno gonfiato il Sinni che ha fatto crollare alcuni piloni della condotta di acqua che rifornisce l’intero abitato . Si tratta di un danno notevole che potrebbe privare l’intero abitato della fornitura di acqua per diversi giorni. Il sindaco Giuseppe Castronuovo sta già convocando una riunione d’urgenza con Acquedotto Lucano e con i tecnici per capire il da farsi.

Per tutto questo in queste ore potrebbe verificarsi un improvviso stop alla fornitura idrica e l’intero paese rimarrebbe senz’acqua. Il sindaco ci ha riferisce che non si sa per quanto tempo potrebbe durare questa interruzione idrica, ma di sicuro non si tratta di poche ore. Ora si sta valutando la chiusura delle scuole o altri provvedimenti di urgenza se non dovesse prospettarsi a breve una soluzione.