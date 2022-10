Inchiesta sanitá, revoca dei domiciliari per la Di Lascio. Annullate le misure anche a Cupparo e Spera

Il Tribunale del Riesame di Potenza ha annullato le misure cautelari nei confronti della sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio, dell’ex assessore all’agricoltura della Regione Basilicata, Franco Cupparo e del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera (difeso dagli avvocati Savino Murro e Maurizio Spera).

Di Lascio, che era ai domiciliari, torna libera mentre nei confronti di Cupparo è caduto il divieto di dimora a Potenza e per Spera il divieto di esercizio di pubblici uffici.

I tre erano stati coinvolti con altre 36 persone in una inchiesta della Dda di Potenza su presunti mal-affari tra sanità e politica che avevano portato all’arresto in carcere dell’ex consigliere regionale di Forza Italia, Francesco Piro, oggi ai domiciliari in attesa di appello, e che ha coinvolto anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nei cui confronti però i magistrati potentini non avevano disposto alcuna misura cautelare. In attesa di riscontro il ricorso al Riesame dell’altro consigliere regionale coinvolto, Rocco Leone.