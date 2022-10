FUTSAL SENISE-BERNALDA FUTSAL: 2-3. La tripletta di Grossi regala il successo ai rossoblu

La prima occasione del match è per il Senise: la rasoiata di Stigliano viene deviata in corner dal portiere Damelio. Risponde prontamente il Bernalda con il destro di Grossi, Nucera respinge. Per il Senise tentativo dalla distanza di Da Costa: Damelio ribatte con i piedi. A metà frazione i bernaldesi prendono in mano il pallino del gioco cercando la via del gol dalla distanza; Nucera si fa trovare pronto mentre in ripartenza i bianconeri sono pericolosi in due circostanze con Stigliano: nella prima la sfera è respinta in angolo da Damelio, nella seconda la palla sorvola di poco il montante. Ancora dall’esperto Stigliano giungono le principali insidie alla porta rossoblu: Damelio ribatte. Dall’altra parte il Bernalda vicino al gol con tre conclusioni in rapida successione di Fusco ma Nucera è abile a chiudere lo specchio. Poco dopo anche Damelio salva la sua porta respingendo di piede un tiro di Da Costa dalla media distanza. A due minuti dalla fine del primo tempo clamorosa palla-gol per il Bernalda: l’indisturbato Lemma lanciato a rete calcia al lato da buona posizione. Il primo tempo termina con il risultato di 0-0.

Ad inizio ripresa dopo 26’’ il Bernalda passa in vantaggio: Ziberi batte un angolo per il tap-in vincente di Grossi per lo 0-1. Passano tre minuti e lo stesso Grossi caparbiamente sfrutta un’amnesia difensiva del Senise per griffare il raddoppio bernaldese. Al 5’ il Senise resta temporaneamente in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Da Costa per un fallo su Fusco lanciato a rete. Malgrado l’inferiorità numerica il Senise in ripartenza accorcia le distanze grazie ad un assolo di Stigliano per 1-2. Dopo una manciata di secondi e ancora in contropiede, il Senise colpisce con De Fina per il 2-2 agguantato dai bianconeri in inferiorità numerica. Il Bernalda reagisce: Zanella con una staffilata dalla distanza scheggia la traversa. E’ il preludio alla terza rete bernaldese: Lemma dalla sinistra la mette al centro per il tocco rapace di Grossi per il 2-3. Il Senise si scuote: il diagonale di Stigliano viene respinto in angolo da Damelio. Negli ultimi tre minuti mister Masiello si gioca la carta del quinto di movimento (Grandinetti) ma sono i rossoblu a sfiorare la rete con il fendente di Zanella smanacciato da Nucera oltre la traversa. Infruttuosi gli assalti finali del Senise, la difesa bernaldese resiste non correndo rischi fino al suono della sirena finale.