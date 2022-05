PM VOLLEY POTENZA – PALLAVOLO TREPUZZI: 0-3 (16-25, 15-25, 10-25)

Una buona PM Volley Potenza deve arrendersi alla Pallavolo Trepuzzi che in tre set chiude la seconda gara del girone 4 playout. La giovane formazione guidata in panchina da coach Elena Ligrani tiene testa alle leccesi che nel corso della regalar season hanno chiuso al sesto posto nel girone B con cinque vittorie. Nel primo set buon avvio di Di Camillo e compagne che nella rima fase tengono in equilibrio il set, dalla metà del parziale in avanti sale in cattedra il Trepuzzi che incrementa il vantaggio a proprio favore andando a chiudere poi sul 16-25. Nel secondo parziale PM subito avanti 3-0 ma le ospiti rimontano subito e passano in avanti conducendo il set lasciando poco spazio alle potentine che provano ad accorciare ma non basta, si chiude con il 15-25. Nel terzo set prime battute punto a punto con la PM Volley che tiene testa ma le ospiti vogliono chiudere presto i conti ed allungano mettendo a terra punti che permettono loro di chiudere sul 10-25. Nel prossimo turno, terza giornata del girone 4 playout, la PM Volley sarà di scena nuovamente alla Palestra Caizzo dove ospiterà il Cuore di Mamma Cutrofiano, gara in programma sabato 7 maggio ma le due società si stanno accordando per posticipare la gara a domenica 8 maggio.