Rimini. Ugl conclude l’assemblea nazionale dei metalmeccanici.

“Il sistema produttivo italiano è comunemente additato come poco propenso a investire. Ma in un contesto pandemico e di spossatezza geopolitica mondiale dovuta al conflitto ucraino Russo, per l’Ugl metalmeccanici le cause più frequenti sono Il crollo degli investimenti legato alla profonda crisi economica: credit crunch, peggioramento delle prospettive di domanda, erosione della redditività. Oggi il sindacato deve essere moderno, innovativo, partecipativo e propositivo non arroccandosi su posizioni meramente di stampo politico che nulla hanno a che fare con lavoro, difesa occupazionale e innovazione”.

Lo ha affermato Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, a conclusione della tre giorni di assemblea Nazionale della federazione svolta a Rimini alla presenza di autorevoli esponenti del mondo lavorativo, politico e sindacale, che ha visto giungere nella cittadina romagnola tutti i dirigenti della federazione metalmeccanica italiani, i Segretari Nazionali di categoria, i segretari confederali, i vice segretari generali Luigi Ulgiati e Luca Malcotti con la onorevole partecipazione del Segretario Generale Ugl, Paolo Francesco Capone.