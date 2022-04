LA REGIONE IN PODCAST, AL VINITALY PREMIATE LE DONNE DEL VINO

Un Vinitaly al femminile. Alla 54esima edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati, protagoniste due giovani donne lucane. Apprezzate dalla critica e dagli esperti del settore per la loro forza e la loro capacità imprenditoriale, Carolin Martino ed Elena Fucci hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Carolin Martino si è aggiudicata il premio Cangrande per il contributo apportato all enologia nazionale. Questa la motivazione: “prima donna e più giovane presidente del Consorzio di tutela dell’Aglianico del Vulture doc. Ha innovato la produzione aziendale anche introducendo una linea di articoli cosmetici a base di vino e sottoprodotti dell’uva”. Da Verona Carolin Martino racconta di questa avventura nel mondo del vino, delle sfide future e delle innovazioni apportate in cantina e in vigna. Altra protagonista dell’edizione 2022 del Vinitaly è stata Elena Fucci a cui è stato conferito il riconoscimento di “icona del vino”. Interprete del suo territorio e dei vini vulcanici del Vulture, è tra le sette donne produttrici che hanno fatto e continuano a scrivere la storia del vino italiano. Nel suo intervento racconta del premio, del suo percorso da vignaiola, della decisione di vinificare i vigneti del nonno, di scommettere nella sua terra e della moderna ed innovativa cantina bio realizzata con materiale da riciclo.