AGRICOLTURA: BANDO PER COOPERAZIONE E DELIBERA CALAMITA’ NATURALI

Un Bando per il “Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori agricoli per organizzare processi di lavoro in comune” , per una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro, è stato approvato dalla Giunta Regionale.

Ne dà notizia l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Francesco Cupparo precisando che il Bando rientra tra le finalità della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020.

Abbiamo accolto in proposito la proposta che è stata espressa da 23 operatori in occasione di un’iniziativa di animazione svolta dal Dipartimento per favorire un migliore contesto di progettualità e l’attività di cooperazione.