OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO, INCONTRO IN REGIONE

Per la ripresa ed il rilancio dell’attività del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico a cui è affidata la responsabilità del funzionamento dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro si è svolto in Regione un incontro promosso dalla Direzione del Dipartimento per lo Sviluppo economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità con la partecipazione di rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali e datoriali regionali.

L’Osservatorio del Mercato del Lavoro – è stato sostenuto – rappresenta uno strumento innovativo preposto alla raccolta, all’aggiornamento e all’elaborazione dei dati di tipo legislativo-amministrativo estratti dalla banca dati dei Centri per l’Impiego e il collocamento della Regione Basilicata, mirato all’analisi e al monitoraggio delle principali dinamiche del lavoro del sistema occupazionale regionale.

Le linee guida indicate dall’Assessore alle Attività Produttive Franco Cupparo, riprese dal DG Canio Sabia che ha coordinato i lavori assieme ai funzionari dell’Ufficio regionale dipartimentale delle Politiche del Lavoro, dovranno tradursi in un servizio di raccolta, analisi, report e rappresentazione grafiche dei dati sul mercato e sulle dinamiche del lavoro disponibili nelle diverse banche dati regionali e nazionali, anche in vista della programmazione degli interventi di prossima definizione riguardanti il Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Nel corso dell’incontro è stata presentata la piattaforma informatica di cui dispone l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro che attualmente costituisce il principale strumento a supporto della programmazione e della valutazione delle politiche del lavoro.

L’intento – è stato sottolineato dall’assessore Cupparo e dal dg Sabia – è quello di procedere alla realizzazione di attività di aggiornamento e di analisi di dati nell’ambito di un apposito Sistema Informativo Territoriale (SIT) che sia rappresentato in un Geoportale denominato “Lavoro e andamento occupazionale”, consultabile pubblicamente sul portale della Regione Basilicata, ma che sia innanzitutto di supporto al decisore politico per la programmazione e il monitoraggio degli interventi promossi in favore dell’occupazione e del reinserimento lavorativo.