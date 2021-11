FERROSUD: CUPPARO CONVOCA TAVOLO AL DIPARTIMENTO PER IL 7 DICEMBRE

Un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Ferrosud è stato convocato, di intesa con i sindacati, al Dipartimento regionale Politiche di sviluppo per il 7 dicembre prossimo. Lo rende noto l’assessore Francesco Cupparo evidenziando che “a differenza di quanto qualcuno sostiene solo strumentalmente, la giunta regionale non ha mai dato nulla per perso. Personalmente – aggiunge – piuttosto ho perso il conto degli incontri sulla vicenda dell’importante stabilimento materano a cui ho partecipato, oltre a quelli che sono stati coordinati da dirigenti del mio Dipartimento. Voglio rassicurare prima di tutto i lavoratori: in stretta sinergia con i lavoratori continuiamo a svolgere ogni iniziativa anche nei confronti dei ministeri competenti possa essere utile ad assicurare il futuro occupazionale degli attuali dipendenti ed il futuro di un’attività che specie alla luce delle previsioni del Pnrr in tema di mobilità sostenibile consideriamo ancor più strategica”.