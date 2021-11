CUPPARO: GRAVE ATTEGGIAMENTO VALLUZZI SU TAVOLO TRASPARENZA

L’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione:

“L’atteggiamento assunto dal sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi in riferimento alle conclusioni, condivise all’unanimità, al Tavolo della trasparenza sulla vicenda della selezione per il corso di operatore di produzione Total, richiede una replica innanzitutto per la figura istituzionale che Valluzzi riveste. Intanto aver disertato la riunione del Tavolo (in verità non è l’unica volta) è un comportamento di irresponsabilità istituzionale: se invece avesse partecipato avrebbe avuto modo di ricevere tutte le informazioni necessarie per una valutazione sicuramente meno frettolosa e demagogica su una questione che ha coinvolto e continua a coinvolgere i giovani delle comunità del comprensorio petrolifero.

Quello che non possiamo accettare è la sua considerazione del Tavolo che definisce ‘una farsa della trasparenza’. È un’affermazione grave e al tempo stesso un’offesa rivolta ai suoi colleghi sindaci che dimostrano attenzione ed impegno in tema di attività petrolifere e nel caso dei rapporti con la Total.

Allo smemorato sindaco di Castelmezzano è il caso di ricordare, a proposito di morale, che con la precedente giunta di centrosinistra è stato tra i più strenui sostenitori dell’utilità del Tavolo a conferma che la sua tesi è solo una posizione politica strumentale.

Comunque della sua assenza dal Tavolo ce ne facciamo una ragione e continueremo con tutti i sindaci (uno in meno), i sindacati, le associazioni imprenditoriali che, a sua differenza, non solo credono nella validità di questo strumento ma dedicano tempo ed impegno e preferiscono, con il confronto, la concretezza rispetto alle polemiche per apparire”.