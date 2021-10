CUPPARO: GIRO D’ITALIA, SETTIMA TAPPA ATTRAVERSERÀ LA BASILICATA

La settima tappa della 150esima edizione del Giro d’Italia attraverserà la Basilicata secondo un percorso di 198 km con partenza da Diamante ed arrivo a Potenza.

A darne comunicazione ufficiale è l’Assessore alle Attività Produttive con delega allo Sport Francesco Cupparo riferendo di aver condiviso con il Presidente Bardi e l’amministratore unico dell’Apt Nicoletti l’impegno di candidatura della Basilicata ad ospitare il 150esimo Giro d’Italia.

La settima tappa, in programma il 13 maggio, toccherà i territori di Maratea, Trecchina, Lauria, il Monte Sirino, Sarconi, Grumento, Viggiano, Marsicovetere, Calvello, Abriola, Pignola, Sellata con arrivo nel centro del capoluogo di regione da cui i ciclisti ripartiranno il giorno dopo.

Oltre a rappresentare un evento sportivo di grande rilievo per tutti i lucani che sono appassionati di ciclismo e non solo – sottolinea Cupparo – sarà una vetrina formidabile per attrarre turisti e visitatori che avranno l’occasione di vedere in tv paesaggi e luoghi che attraverserà la Carovana Rosa.

Successivamente saranno illustrate le iniziative che Regione, Apt e Comuni attueranno in occasione del Giro d’Italia.