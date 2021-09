Cupparo, appello ai giornalisti: ‘Non mischiare le vicende dell’azienda di famiglia con le scelte politiche

Intendo rivolgere un invito ai giornalisti a non mischiare le vicende dell’azienda di famiglia – la C&P – con le mie scelte politiche maturate negli ultimi giorni, dopo un’attenta e sofferta riflessione personale .

Lo chiedo a tutela dell’immagine dell’azienda, della mia famiglia e a salvaguardia dei suoi dipendenti che non hanno nulla a che fare con le mie dimissioni da assessore regionale.

Dovrebbe essere superfluo ma per quanti non lo sanno ribadisco che la C&P non ha mai lavorato con la Pubblica Amministrazione (di qualsiasi genere) ma sempre attraverso commesse private.

Come ho già annunciato, confermo ai giornalisti che non mi sottrarrò dallo spiegare e motivare le ragioni della mia scelta politica e quindi sarò pienamente disponibile ad un confronto con tutti gli operatori dell’informazione, esclusivamente sulla mia posizione politica.



Ringrazio i giornalisti.