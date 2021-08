Cupparo su Policoro:’i dirigenti sapranno individuare soluzione migliore’

Da dirigente regionale di Forza Italia e in attuazione delle conclusioni dell’incontro a Roma con Tajani che ho richiesto per il rilancio del partito in Basilicata sono convinto che i commissari regionale e provinciale di Matera del partito sapranno individuare la soluzione politica più adatta ed efficace a rimuovere la situazione che si è creata a Policoro causata dal comportamento del consigliere comunale di Fi.

Sono certo che i dirigenti del partito non possono tollerare un atteggiamento che nuoce fortemente al nostro partito perché non rispecchia la posizione di radicamento nel centrodestra e di opposizione al centrosinistra.

Inoltre le dichiarazioni di Modarelli di tono denigratorio nei confronti dell’assessore Leone superano ogni livello di confronto e dibattito interno che può anche contenere posizioni divergenti ma senza trasbordare in attacchi gratuiti segnale di una contrapposizione solo di natura personale.

Inoltre Modarelli parla di posizione condivisa con dirigenti e pertanto si sollecita una precisazione da parte dei dirigenti per smentire.

La riunione del gruppo dirigente a Roma ha sancito la volontà unanime prima di tutto di gestione collegiale del partito come condizione pregiudiziale per una maggiore e migliore presenza di Fi nei territori, tra gli iscritti, gli elettori e i nostri sostenitori.

Pertanto sono fiducioso di un provvedimento consequenziale e coerente con gli impegni assunti alla presenza di Tajani.