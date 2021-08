CUPPARO: MAI RICEVUTO ATTI CHE MI RIGUARDINO DALLA MAGISTRATURA

“Sono sempre fiducioso nell’operato della Magistratura e quindi confermo la piena disponibilità, una volta conosciute le eventuali contestazioni, a fornire tutti i chiarimenti nelle opportune sedi. Posso solo dire di non aver mai ricevuto da parte di organi giudiziari notizie o atti che mi riguardino. L’odierno articolo del “Quotidiano del Sud”, peraltro, non chiarisce il mio presunto coinvolgimento a che titolo e per quali fatti. Mi sia consentito di esprimere profonda amarezza perché prima di coinvolgere una persona con tanto di foto pubblicata è indispensabile riferire motivazioni e fatti ai quali nessuno intende sfuggire. Sono comunque sereno perché in tema di onorabilità e correttezza amministrativa, conoscendo e praticando solo la buona politica, credo di non avere nulla da dimostrare e chi mi conosce ne è consapevole”.

Lo dichiara l’assessore regionale Francesco Cupparo