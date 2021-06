Cupparo : “Da ex presidente di club di D plaudo a idea Ghirelli”

Francesco Cupparo, Coordinatore Commissione Sport Conferenza delle Regioni, si è così espresso al convegno organizzato dalla Lega Pro insieme all’Istituto per la Competitività (I-Com) dal titolo “Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel Recovery Plan”, in merito al piano di sviluppo degli stadi: “Sono stato calciatore e presidente di una squadra di Serie D in un piccolissimo paese della Basilicata. Per questo sono consapevole dell’importanza dello sport a tutti i livelli e la sua grande importanza a livello sociale soprattutto in alcuni territori in cui è più difficile vivere. L’idea della Lega Pro nel creare un nuovo modello di sviluppo basato sugli stadi è da applaudire. Dobbiamo sfruttare questa grandissima occasione del Recovery Plan. Ma tutte le scelte dovranno essere condivise con gli enti locali, anticipo che da rappresentante delle Regioni parleremo con i rappresentanti dei Comuni per analizzare insieme questo e altri temi. Lo sport unisce le persone, aiuta l’economia, la salute e anche il turismo”.

