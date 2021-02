NOMINA MOLES A SOTTOSEGRETARIO: AUGURI DI BUON LAVORO DA CUPPARO

“La nomina del senatore Giuseppe Moles a sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria è il riconoscimento di un lavoro di responsabilità svolto da vice presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato oltre che da commissario per la Basilicata e nell’attività parlamentare in particolare nella settima Commissione (Istruzione-Beni Culturali). A lui esprimo i più calorosi auguri di buon lavoro”.

Lo sostiene l’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo sottolineando “il ruolo rilevante a cui è chiamato Moles per affrontare le numerose problematiche riferite alla crisi dell’editoria, una crisi viene da lontano e che il Covid ha aggravato. Soprattutto nel Mezzogiorno e in Basilicata – aggiunge – la situazione richiede attenzione e misure specifiche per sostenere giornali, editori, edicolanti, titolari di librerie, lavoratori del settore che subiscono gli effetti del calo di vendite e di lettori come di difficoltà storiche”.

“Credo che l’accesso alle risorse del Recovery Plan a favore dell’editoria con l’idea di predisporre un programma di interventi e investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale della filiera e misure di sostegno più efficaci – conclude Cupparo – sia un obiettivo al quale guardano anche le Regioni italiane per favorire la ripresa dell’editoria e dell’informazione e per rafforzare il sistema di contributi diretti al sistema editoriale di testate locali e diocesane”.