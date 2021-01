ASSESSORE CUPPARO SU “STELLANTIS” E ATTIVITÀ DI API-BAS

“La nascita di Stellantis, attraverso la fusione tra Fca e Psa, crea grandi aspettative sul futuro dello stabilimento di Melfi e vedrà al più presto la Giunta Regionale riprendere il dialogo con il nuovo management del Gruppo, a partire dallo stato di avanzamento del Contratto di Sviluppo firmato con Invitalia-Mise, che prevede investimenti per 136 milioni di euro, con il cofinanziamento da parte della Regione Basilicata (2 milioni), che sposta a Melfi la produzione della Jeep Compass ICE, introducendo quella del modello PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) ed amplia la capacità produttiva dello stabilimento lucano”.

Anche per questo continueremo a confrontarci sul progetto dell’Accademy-Centro Ricerche Fiat S.C.p.A, struttura da sempre impegnata nello sviluppo di attività di ricerca ed innovazione in ambito automobilistico, un centro al servizio di programmi di sviluppo dell’intero territorio e non solo per il settore automotive, in sintonia con il Campus per l’Innovazione del manufacturing di Melfi finanziato in parte anche dalla Regione.

Sempre per la ricerca vorrei ricordare che in attuazione dell’Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture di ricerca regionali finanziate nell’ambito dell’Asse 1 (Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione) del POR FESR Basilicata 2014/2020, proprio nel settore dell’automotive è stato finanziato il progetto di potenziamento della Infrastruttura di Ricerca In-LINK-IT (Infrastructure for LINKing Industry to Technologies) candidato dal CNR insieme a due co-proponenti: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Università di Basilicata (UNIBAS). Il progetto si sviluppa in due macroaree: l’innovazione tecnologica connessa a sistemi avanzati di produzione e ottimizzazione delle risorse e materie prime; la progettazione, lo sviluppo e la caratterizzazione di componenti innovativi per l’automotive. Intendiamo proporre l’infrastruttura di ricerca alle piccole e medie imprese lucane come riferimento tecnologico e scientifico per condurre attività di ricerca di alto profilo nel settore automotive”.

Cupparo inoltre riferisce che il progetto per la costruzione di colonnine necessarie all’alimentazione elettrica delle auto prodotte a Melfi sta andando avanti con la sollecitazione ai sindaci di destinare apposite aree, facendo in modo che la Regione – precisa l’assessore – nel giro di pochi mesi sia dotata di colonnine su tutto il territorio.

In questo contesto, caratterizzato dal lavoro della Giunta per venire incontro alle esigenze di servizi moderni espresse dai grandi player come dalle piccole e medie imprese – dice l’assessore – sono ancora più incomprensibili le valutazioni, chiaramente prevenute, espresse dai sindacati in merito al ddl di costituzione della società Api-Bas e alla contestuale messa in liquidazione del Consorzio Asi Potenza.