DA OGGI IN OSPEDALE CHIAROMONTE PROCESSAMENTO TAMPONI: ASSESSORI LEONE E CUPPARO

“Il processamento dei tamponi Covid-19 da oggi al laboratorio dell’ospedale di Chiaromonte, reso possibile con un investimento in strumentazione adeguata, è una risposta importante alla domanda di prevenzione e contenimento del contagio delle comunità dell’area sud della provincia di Potenza”.

Lo sostengono in una nota congiunta gli assessori Rocco Leone (Salute) e Francesco Cupparo (Attività Produttive) sottolineando che si concretizza l’impegno assunto dal Presidente Bardi per accrescere il numero dei tamponi eseguiti ogni giorno e per estendere il numero dei laboratori accreditati per il processamento.

Nell’evidenziare che sono state raccolte le sollecitazioni dei cittadini del comprensorio di cui si è fatto interprete anche il capogruppo di Fi in Consiglio Regionale Francesco Piro, Leone e Cupparo affermano che” con la riduzione dei tempi di attesa per l’indagine sulla positività Covid-19 si contribuisce a rasserenare le famiglie e le comunità locali che continuano a vivere un clima di apprensione.

E’ anche questa – aggiungono gli assessori – la testimonianza della vicinanza della Giunta Regionale alle problematiche dell’emergenza sanitaria”.

Leone e Cupparo rivolgono un sentito ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale di Chiaromonte e dell’Asp che continua a sacrificarsi anche in queste festività natalizie e ribadiscono l’impegno a nuovi investimenti per la sanità.

La battaglia del Presidente Bardi sul Recovery Plan ha anche questo forte signifcato: più risorse per più strutture ed apparecchiature.