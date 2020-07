RIAPERTURA MERCATI, CUPPARO INCONTRA ASS. VENDITORI AMBULANTI

L’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, ha incontrato oggi l’Anci, e le associazioni Confesercenti, Ana, Confcommercio e Cam, che rappresentano i venditori ambulanti.

Gli ambulanti hanno lamentato all’assessore le decisioni di alcuni sindaci e amministratori di non autorizzare la riapertura delle attività di vendita anche dopo l’ordinanza del presidente Bardi che ne consente la ripresa

Dopo una discussione Cupparo ha avuto un colloquio telefonico con il Prefetto di Potenza, rappresentandogli la situazione. Si è stabilito che sarà inviato al Prefetto l’elenco dei Comuni che non hanno ottemperato alla riapertura dei mercati e delle fiere,

“Nel ringraziare l’Anci per la collaborazione – ha dichiarato l’assessore Cupparo – sono convinto che i sindaci faranno il possibile per far sì che gli ambulanti possano riprendere a lavorare e a guadagnare il proprio stipendio a fine mese”.