Italia Viva Senise 1 Maggio diverso per i lavoratori

Oggi primo maggio festa dei lavoratori.

La giornata di oggi, rispetto al passato ha un sapore diverso sia per coloro che il lavoro lo hanno perso e sia per coloro che rischiano di vedere sfumare via i sacrifici di una vita.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio per il Primo Maggio, ha auspicato che l’epidemia sia l’occasione per “governare il cambiamento per affrontare ritardi antichi, come quelli del lavoro per i giovani le donne, specie al Sud, come il lavoro nero o irregolare da far emergere”.

La ripresa lavorativa sarà complicata per molti genitori, soprattutto per le donne che si trovano a dover accudire i figli in una situazione difficile.

Ma dobbiamo essere ottimisti per il futuro e non dobbiamo dimenticare le lotte di conquista dei diritti dei nostri antenati.

Siamo certi che dopo questa pandemia il mondo si presenterà con nuove prospettive e potrà essere l’occasione per investire nel sud e superare le differenze che ancora ci dividono con il resto del paese.

Il nostro pensiero va a tutti i lavoratori che continuano a garantire i servizi essenziali. #ItaliaVivaSenise

