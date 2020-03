ITALIA VIVA SENISE : Sospensione di tutti i tributi e tasse comunali

Al Commissario Straordinario

Del Comune di Senise

Egregio Commissario,

le scrivo in questo momento di difficoltà Mondiale, che stiamo attraversando in seguito alla diffusione del COVID-19, preoccupata per tutta l’Italia, ma in particolare per la nostra piccola Regione e per il nostro piccolo Comune, Senise. In seguito al Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio Nazionale, il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Di conseguenza tutte le attività economiche non rientranti nell’allegato 1 del suddetto decreto, hanno dovuto chiudere nel rispetto del provvedimento. Oltre all’emergenza Sanitaria, il rischio di un emergenza che sta colpendo tutti i settori dell’Economia Nazionale, ha raggiunto anche il nostro Comune. Tutti gli esercenti commercianti di cui al decreto cominciano ad avere problemi di liquidità, nonostante il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 recante misure di aiuti alle imprese e alle famiglie, le difficoltà sono tante e per tutti.

Pertanto, alla luce della situazione urgente e grave che stiamo vivendo, le Chiedo di valutare la possibilità di contribuire ad aiutare la nostra comunità in ginocchio, mettendo in campo tutte le misure possibili in termini di aiuti economici e in particolare le chiedo di valutare la possibilità di:

Differire i pagamenti di tutte le tasse e tributi Comunali, compresi multe e decreti ingiuntivi al 2021;

Di adottare una delibera Straordinaria di annullamento del pagamento delle Tasse Comunali per tutto l’anno 2020 , per tutte le Attività che sono state costrette a chiudere in seguito al DPCM del 9 marzo 2020.

La Ringrazio anticipatamente sicura che voglia accogliere la possibilità di valutare tale richiesta.

Senise 20.03.2020

Assemblea Nazionale Italia Viva