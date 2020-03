PLASTICHE MELFI, CUPPARO: SOLUZIONE RAGGIUNTA CON IMPEGNO COMUNE

“L’impegno comune e l’unità di intenti hanno favorito l’individuazione di una soluzione per la vertenza Plastiche Melfi”. E’ il commento dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, all’intesa raggiunta oggi nell’incontro con la presenza di rappresentanti aziendali (Antonio Affinita e Carmine Derisio) che stabilisce la ripresa dell’attività produttiva e lavorativa nello stabilimento di Melfi a partire dal 20 aprile prossimo.

L’Assessore esprime “compiacimento per la soluzione individuata tenuto conto – sottolinea – delle difficoltà emerse in una vicenda che si trascinava da troppi mesi senza l’individuazione di una data certa per l’ultimazione dei lavori necessari a seguito dell’incendio avvenuto nella scorsa estate.

Dunque dal 20 aprile si riprende il ciclo produttivo ed è previsto che se c’è la disponibilità di lavoratori di tornare al lavoro prima del 20 aprile sarà possibile nella sede del Gruppo a Benevento”.

L’Assessore ringrazia la proprietà e le organizzazioni sindacali per l’atteggiamento assunto improntato sulla responsabilità nella ricerca di una soluzione per azienda e lavoratori.

“Il mio primo pensiero – afferma Cupparo – va ai dipendenti che hanno dovuto vivere mesi di sacrificio insieme al riconoscimento di un impegno che non è mai mancato ad opera del sindaco di Melfi che ha sempre sollecitato la ricerca di una soluzione”.

“Credo – dice l’assessore – che ci sia un messaggio che va al di là della risoluzione della vertenza aziendale. In questa fase di emergenza sanitaria per tutto il Paese si testimonia che la cooperazione tra istituzioni, imprese e forze sindacali, in un clima di ritrovata serenità e relazioni positive, rappresenta lo strumento più efficace per superare ogni prova di difficoltà”.