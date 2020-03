Efrem Sagrada e Andrea Monteforte ,”i due produttori che valorizzano nel mondo la grande musica made in Italy”.

Efrem Sagrada e Andrea Monteforte sono i due produttori musicali che da lungo tempo portano in giro per il mondo la grande musica italiana.

La loro esperienza con i paesi esteri inizia molti anni fa per il bisogno di esportare fuori dalla penisola le eccellenze che, di volta in volta, nella stessa fermentano.

Le rispettive vite professionali ad un certo punto si incrociano, facendo nascere tra i due un sodalizio umano e professionale di notevole caratura.

I successi ottenuti sono innumerevoli infatti, ad oggi, sono molti gli show organizzati da Andrea e Efrem ad avere avuto un notevole consenso di pubblico e critica.

Nel 2020 si riparte alla grande, il 26 maggio i due produttori porteranno Albano e Romina Power a Bucarest in Romania per poi continuare, nella stessa città, con Zucchero Sugar Fornaciari il 28 giugno.

Altre date, per altrettanti monumentali personaggi in paesi come Russia e Stati Uniti sono in via di definizione.

Insomma, il lavoro da svolgere è notevole, ma loro come sempre affrontano le molteplici peripezie con grande verve e sorridente passione.

Efrem Sagrada è un produttore, manager e organizzatore di razza.

La sua storia arriva da molto lontano.

Inizia a lavorare con i figli di Celentano nel 1994 per gioco, nel 1997 conosce Miki Del Prete l’ex produttore, paroliere e manager di Adriano Celentano ed inizia una collaborazione a 360 gradi, nel 2008 da una idea di Efrem, nasce la Giack CELENTANO’S-CLUB Srl società di produzioni, management ed eventi su autorizzazione di Adriano con soci; Miki Del Prete, Giacomo Celentano e lo stesso Efrem, la società ha come obbiettivo l’ estero, quello che ha fatto in Italia Adriano, con il figlio Giacomo portarlo all’ estero, grazie a Toto Cutugno si aprono le porte della Russia e non solo…

Efrem negli anni chiude diversi artisti, Albano, Andrea Bocelli, Mike Tyson e tanti altri… inoltre produce vari dischi, l’ ultimo è stato “Jermaine Jackson” fratello di Michael, inoltre su Canale Italia, ha prodotto un talent dal titolo CELENTANO’S-CLUB Talent Show per Volti e Voci nuove.

Efrem dopo l’esperienza della CELENTANO’S e vedendo come va l’ Italia nel 2014 si sposta a Londra con un socio Inglese apre la Seven-Holding London con lo stesso oggetto della Celentano’s , inoltre essendo appassionato di auto, apre su autorizzazione della Ferrari la “Scuderia Ferrari Club London” il primo club nel Regno Unito dedicato agli appassionati del Cavallino di Maranello.

Andrea Monteforte è un produttore, autore, compositore e scrittore di grande spessore artistico.

Ha lavorato sempre con i più grandi sia della musica che della tv.

Uno dei sodalizi artistici più importanti è stato quello avuto con Gino Paoli.

Da questa collaborazione sono nati diversi album discografici prodotti dal grande cantautore genovese per Andrea

Ha partecipato in qualità di cantautore a tutte le manifestazioni musicali più prestigiose, tra le quali il Festival di Sanremo 1992 e il premio Tenco 1990

Autore televisivo principalmente per le reti Mediaset.

Come scrittore ha già pubblicato vari romanzi e a breve verrà messa sul mercato la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Sproloquio”.

Fondatore e socio nel 1993 della Making music, società di servizi musicali a Milano.

Nel 2001fonda a Roma la Oversis group, società per la produzione di format televisivi.

Nel 2005 fa nascere a Milano la Prince, azienda con la quale produce e gestisce eventi in giro per il mondo.

Nel 2013 è presidente e fondatore dell’associazione culturale Inedito, una vera e propria fucina di arte e cultura in generale.