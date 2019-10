MICROCREDITO, IL 10 OTTOBRE CONFERENZA STAMPA DI BARDI E CUPPARO

Il presidente della Regione e l’assessore alle Attività produttive, insieme all’amministratore unico della società Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale, illustreranno le novità degli avvisi per le nuove iniziative imprenditoriali.

Giovedì 10 ottobre 2017, alle 15,30, nella sala “Verrastro”, al primo piano del palazzo della Giunta regionale (via Verrastro, 4 – Potenza), il presidente della Regione Vito Bardi, l’assessore alle Attività produttive Francesco Cupparo e l’amministratore unico della società Sviluppo Basilicata Gabriella Megale, incontreranno i giornalisti per illustrare le novità dei due avvisi pubblici per l’accesso al fondo del microcredito.

I due avvisi pubblici, pubblicati di recente e finanziati a valere sul Programma operativo Fse 2014/2020 con 20 milioni di euro, riguardano la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti disoccupati che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito (bando A e documentazione consultabili al link http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563579), le imprese sociali e del terzo settore che intendono consolidare le proprie attività e le persone in situazione di svantaggio che vogliono costituire imprese sociali ed enti del terzo settore (bando B e documentazione consultabili al link http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=563582).