Torneo di Basket Vito Lepore a Potenza la 27° edizione

Le rappresentative under 14 di Basilicata, Sicilia, Molise e Calabria saranno protagoniste della 27° edizione del torneo di basket “Vito Lepore”, in programma a Potenza sabato 7 e domenica 8 settembre e dedicato alla memoria del cestista potentino morto in un incidente stradale nel 1989.

A margine del torneo, organizzato dall’”Asd Amici di Vito Lepore – il Basket nel cuore”, il 7 settembre, alle ore 11.30 all’hotel Santa Loja di Tito il Comitato regionale della Basilicata della Fip effettuerà la premiazione delle società vincitrici dei campionati regionali della stagione 2018/2019 e degli atleti e dei tecnici “che si sono particolarmente distinti”.