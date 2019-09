Le Ladies Of Harley lanciano la prima corsa a sostegno di Fondazione Veronesi

Per raccogliere fondi per la Fondazione Veronesi, a cui andrà il ricavato dell’evento, Harley-Davidson ha organizzato il 1° Ladies National Run, appuntamento nazionale riservato alle Ladies Of Harley, ufficialmente inserito nel calendario HOG e il primo happening a livello europeo dedicato solo alle donne fan del marchio.

Il 1° Ladies National Run è un progetto del Comitato Organizzatore del 1° Regional Run Lombardia, composto dalle LOH di 10 Chapter Lombardi, con il supporto di HOG Italia.

Queste impavide ladies – che nel 2018 hanno riunito oltre 200 entusiaste Hoggers nella cornice del Lago di Garda – stanno ora portando avanti la complessa macchina organizzativa dell’evento avvalendosi dell’aiuto di uno staff di Road Capitans, anch’esso composto da sole donne.