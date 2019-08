GIOCHI MEDITERRANEO 2026, CUPPARO: “PIENA COLLABORAZIONE”

“È mia intenzione incontrare Elio Sannicandro, membro del Consiglio nazionale del Coni e coordinatore del dossier della candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ha pubblicamente espresso la disponibilità ad interessare la vicina Basilicata per i Giochi e verificare tutte le possibilità di ospitare in Basilicata alcune gare o comunque di coinvolgere anche la nostra regione, a partire dal Metapontino, nell’importante evento sportivo internazionale”.

Lo sostiene Francesco Cupparo, assessore regionale alle Attività produttive con delega allo Sport.

“Lo stesso dirigente del Coni – continua l’assessore – ha affermato che tentativi di interlocuzione con la Basilicata ci sono stati e non hanno avuto risposta.

Posso assicurare che da me non solo troverà porte aperte e ampia disponibilità ma soprattutto che non accadrà quanto è successo in occasione delle recenti Universiadi di luglio a Napoli che sono state letteralmente “ignorate” da chi mi ha preceduto.

Un’occasione sprecata, tra l’altro, anche per mettere insieme sport e cultura attraverso una collaborazione, che non c’è stata, tra Universiadi Napoli e Matera Capitale della Cultura Europea 2019.

L’impegno del Dipartimento e della Giunta è inoltre rivolto a sostenere con azioni specifiche e nelle sedi istituzionali competenti la candidatura di Potenza città europea dello sport per il 2021.

La situazione complessiva dell’impiantistica sul nostro territorio – aggiunge Cupparo – presenta non poche “ombre” accanto a “luci” evidenti di strutture che sono in grado di ospitare manifestazioni sportive importanti come pure è accaduto nel recente passato con il Campionato di calcio giovanili delle Regioni disputati anche nel Metapontino.

I numeri dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto – evidenzia l’assessore – sono particolarmente significativi della rilevanza non solo sportiva della manifestazione ma anche dell’attrazione e promozione turistica: otre ai 4.500 atleti provenienti da 27 Paesi esteri sono attesi per i Giochi oltre 1.000 tecnici e allenatori al loro seguito, un migliaio di giudici e altrettanti giornalisti, a cui aggiungere familiari, sostenitori e appassionati di sport. In proposito, le strutture alberghiere e ricettive del Metapontino possono essere interessate all’ospitalità di atleti, tecnici e spettatori.

Come ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il 2026 sarà un grande anno di sport per l’Italia tra le Olimpiadi Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Per questo vogliamo dare il nostro contributo”.