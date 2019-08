Incidente stradale con tre auto coinvolte sulla strada statale Basentana

Brutto incidente in mattinata sulla strada “Basentana”, nei pressi del bivio “Macchia di Ferrandina”, in direzione nord verso Potenza. Tre le auto coinvolte.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta per estrarre dalle lamiere cinque persone. Una persona, secondo quanto riferito dai caschi rossi e dal comandante Tafaro, è stata trasportata in ospedale in codice 4 (urgenza minore).

Sul posto due eliambulanze del 118 Basilicata Soccorso, quattro ambulanze, Polizia e Carabinieri.