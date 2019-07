Fondazione SoutHeritage presenta a Matera la mostra Hypógheios

Giovedì 8 agosto 2019, alle ore 19 in via San Potito, negli spazi di Palazzo Viceconte, già sede del Museo per la Fotografia Pino Settanni, nei Sassi di Matera la Fondazione SoutHeritage inaugura la mostra Hypógheios di Tomaso Binga e Maurizio Mochetti.

La mostra rientra nell’ambito del progetto Padiglioni Invisibili, coprodotto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 nel quadro del programma ufficiale «Matera 2019 Capitale Europea della Cultura», e dedicato ai temi dell’architettura scavata e ipogea.

La mostra resterà aperta fino al 15 settembre 2019 dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13 e alle 17 alle 20.

Ingresso con “Passaporto Matera2019” acquistabile presso il punto informativo Matera 2019 in via Lucana 125 a Matera oppure online all’indirizzo www.ticketone.it .

L’architettura scavata e ipogea, assieme a un sistema di cisterne sotterranee risalenti al XV, sono il soggetto visivo, spaziale e strutturale del progetto Padiglioni Invisibili che indaga la responsabilità dell’estetica, dell’architettura e della ricerca artistica pluridisciplinare nel processo di creazione e rigenerazione dei luoghi.

Con il progetto Padiglioni Invisibili e la riattivazione di questi spazi ipogei nel cuore dei Rioni Sassi, ai visitatori si offre l’opportunità di esperire lo spazio e il tempo di una parte rappresentativa del “patrimonio geoculturale” della città di Matera.

Un patrimonio che la Fondazione SoutHeritage, nell’ambito del programma Matera 2019, sta attualizzando e valorizzando, sia attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione degli spazi, sia attraverso la produzione di opere e progetti in situ.

Partendo da questo luogo caratteristico della città, la doppia personale di Tomaso Binga e Maurizio Mochetti è riflessione su una cavita di interesse culturale e socio-antropologica che diventa per l’occasione spazio in cui l’arte modifica temporaneamente la percezione dello spettatore e lo invita a un viaggio, a un tragitto, a un cammino in cui l’opera si fa tutt’uno con l’architettura.

Ad aprire il percorso è Domus Aurea (2019) di Tomaso Binga, frase composta dall’Alfabeto poetico monumentale nato dalla rilettura della storica Scrittura vivente (1976) con cui l’artista, in tempi non sospetti, ha scardinato alcuni meccanismi sociali incentrati sull’egemonia maschile e soverchiato ogni forma di tabù per entrare a gamba tesa (utilizzando la metafora dell’uterino e dell’underground) nel dibattito culturale degli anni Settanta, ancora troppo sottomesso al comune senso del pudore.

Quattro opere ambientali del maestro Maurizio Mochetti, tutte basate sull’utilizzo del laser, attraversano le sale dell’intero spazio espositivo per creare potenti ponti tra penombre, vuoti d’ombra e un codice luminoso la cui elasticità si fa linea, piano, punto, traiettoria visiva.

Freccia Laser (1988), Retta si nasce, curva si diventa (1988), Mectulle (1989) e Filo con laser (1984) sono i progetti presentati per ridisegnare gli ambienti ipogei e mostrare un processo culturale inteso come artificio, come sapere e potere creativo che fa dell’artista un intellettuale totale capace di ripensare lo spazio e di modificarne radicalmente la percezione.

L’esposizione non è soltanto raccordo estetico tra due mondi, tra due sistemi di pensiero che nascono dall’urgenza di materializzare l’immateriale, ma è anche la costruzione ideale di un itinerario in cui la tradizione esplorativa di un luogo – tradizione che appartiene di diritto all’archeologia o alla speleologia – lascia il posto a una nuova investigazione immaginifica, dove la visione personale e esistenziale del secretum terrestre diventa percezione collettiva, energia condivisa e condivisibile.

In quanto lavoro di scavo nel sottosuolo del linguaggio, Tomaso Binga | Maurizio Mochetti. Hypógheios vuole riflettere sul valore di un luogo che, riletto dalle opere di due artisti così lontani per modus operandi, così vicini per sensibilità analitica, esce dal sonno della ragione per divenire spazio di convivenza degli estremi, dove è nuovamente permesso di esplorare (tra ombre e penombre) luoghi, presenze e funzioni invisibili, dove è auspicabile la costruzione di una sfera culturale che non smetta di evolvere, di muoversi, di mostrarsi e rimostrarsi per tenere vivo quel riportare alla luce, quel far rimirare, quel palesare nuovamente le cavità e i meandri oscuri di un locus che coincide con il logos, con il pensiero, con la riflessione sull’arte e sull’abitare.

In occasione della mostra, l’8 agosto alle ore 11:30 si terrà un incontro tra il Maestro Maurizio Mochetti e Antonello Tolve su tematiche legate alla luce, al suono, allo spazio e al tempo, all’architettura e al concetto di “perfettibile”; nel pomeriggio, durante l’inaugurazione, Tomaso Binga porterà a Palazzo Viceconte una delle sue performance più note, entrate a buon diritto nella storia della sperimentazione artistica contemporanea, tracciando un’inedita relazione tra la funzione politica del corpo e lo spazio sotterraneo.

La mostra, a cura di Antonello Tolve, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Filiberto e Bianca Menna (Salerno-Roma), la Galleria Frittelli Arte Contemporanea (Firenze) e lo Studio Maurizio Mochetti (Roma).

PADIGLIONI INVISIBILI

Tomaso Binga | Maurizio Mochetti. Hypógheios

Un progetto

Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Co-prodotto da

Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Fondazione Matera-Basilicata 2019

Direzione artistica

Angelo Bianco

Direzione scientifica

Giusy Checola

Coordinamento

Roberto Martino

Con il contributo di Francesca De Michele

Prodotto in partnership con

ENSA National Art School of Art / Bourges

BAICR cultura della relazione / Roma

Global Grand Central / Stockholm

Human Ecosystem Relations / Roma

Con il sostegno di

Palazzo Viceconte Cultura / Matera

Bgreen – agricoltura e partecipazioni / Matera

e del fondo etico BCC – Banca di Credito Cooperativo – Basilicata

Partner culturali

Fondazione Filiberto e Bianca Menna / Salerno

Galleria Frittelli Arte Contemporanea / Firenze

Studio Maurizio Mochetti / Roma

Formato mostra a cura di Antonello Tolve

Allestimenti L’Île Studio

Come arrivare

Area soggetta a ZTL. Si consiglia di parcheggiare presso parcheggio Via P. Vena e raggiungere P.zza Duomo – V. San Potito a piedi.

Data la natura degli spazi architettonici, il percorso di visita richiede di affrontare alcuni piani di scale.